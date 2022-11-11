Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава офиса президента Украины сообщил о новом обмене пленными с РФ
Общество
Голикова поручила изучить запрет абортов для лиц до 18 лет без согласия родителей
Общество
Пленный командир ВСУ раскрыл планы Киева о наступлении на Белгородскую и Курскую области
Общество
Собчак продюсировала Telegram-канал задержанных за вымогательство у главы Ростеха
Мир
Швеция поставит Украине современное вооружение
Авто
В России появились хетчбэки и универсалы Hyundai i30
Авто
Honda вывела на американский рынок Accord нового поколения
Мир
США перебросили два стратегических бомбардировщика на Ближний Восток
Общество
Психолог назвал желание слушать грустную музыку формой мазохизма
Экономика
«Траст» не отказался от планов продать девелопера «Интеко»
Мир
ВС Австрии оценят возможность размещения беженцев в боксах возле казарм
Мир
Франция и Британия выступили за введение потолка цен на нефть

Россия запретила въезд 200 гражданам США

МИД запретил въезд в Россию родственникам Байдена и еще 197 американцам
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия вводит запрет на въезд 200 граждан США. Об этом 11 ноября сообщили в пресс-службе МИД РФ.

В стоп-список людей, которым запрещен въезд в Россию, попали два брата президента США Джо Байдена Джейсмс и Фрэнсис, а также его сестра Валери.

До первых заморозков: митингующие в ЕС потребовали отмены антироссийских санкций
Рост протестной активности по всей Европе связан с энергокризисом и финансовой помощью Киеву

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также есть в запретительном списке.

Кроме того, запрет на въезд был введен в отношении главы министерства сельского хозяйства Томаса Вилсака, главы минобра Мигеля Кардоны, министра труда Мартина Уолша, а также главы министерства внутренних дел США Дебры Холлан.

В списке также представлено большое количество родственников членов американского кабмина и их заместителей.

В настоящее время число граждан США, которым запрещен въезд в Россию, составляет 1073 человека. В списке есть президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, а также ряд руководителей ведомств и практически все члены обеих палат конгресса США, а также известные американские деятели.

Кроме того, в стоп-лист попали помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан, директор ЦРУ Уильям Бернс, Джен Псаки, сын президента США Хантер Байден, бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон и др.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию Москвы по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022