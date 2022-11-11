Россия запретила въезд 200 гражданам США

Россия вводит запрет на въезд 200 граждан США. Об этом 11 ноября сообщили в пресс-службе МИД РФ.

В стоп-список людей, которым запрещен въезд в Россию, попали два брата президента США Джо Байдена Джейсмс и Фрэнсис, а также его сестра Валери.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер также есть в запретительном списке.

Кроме того, запрет на въезд был введен в отношении главы министерства сельского хозяйства Томаса Вилсака, главы минобра Мигеля Кардоны, министра труда Мартина Уолша, а также главы министерства внутренних дел США Дебры Холлан.

В списке также представлено большое количество родственников членов американского кабмина и их заместителей.

В настоящее время число граждан США, которым запрещен въезд в Россию, составляет 1073 человека. В списке есть президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, а также ряд руководителей ведомств и практически все члены обеих палат конгресса США, а также известные американские деятели.

Кроме того, в стоп-лист попали помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан, директор ЦРУ Уильям Бернс, Джен Псаки, сын президента США Хантер Байден, бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон и др.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию Москвы по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.