Набиуллина назвала будущее как никогда туманным

Глава Банка России Эльвира Набиуллина 11 ноября заявила, что будущее в настоящее время как никогда туманно.

«Сергей Анатольевич Швецов — председатель наблюдательного совета Московской биржи. С Сергеем Анатольевичем мы вместе работали почти 10 лет», — сказала она, представляя на форуме Finopolis спикеров пленарной сессии.

Она указала, что Швецов генерировал больше всех идей среди людей, которых знает Набиуллина. Она назвала его «внутренним футорологом» Центробанка.

«И сейчас, когда будущее как никогда туманно, мы, конечно, особенно скучаем по вам, Сергей Анатольевич», — добавила Набиуллина.

Швецов в марте 2022 года покинул пост первого заместителя главы Центробанка.

Накануне Набиуллина на форуме Finopolis ответила на вопрос, прошла ли российская экономика дно или возможен новый спад. «Я так не люблю искать дно», — отмечала Набиуллина.