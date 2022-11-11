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Байден прибыл на СОР-27 под крики недовольных климатической политикой США

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Фото: twitter.com/@CANIntl
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Президент США Джо Байден вместе с американской делегацией прибыл на 27-ю конференцию сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР-27) под возгласы недовольных протестующих. Об этом 11 ноября сообщает корреспондент ТАСС.

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«Мы хотим, чтобы США услышали нас, потому что они самые главные противники инициативы финансирования потерь и ущерба», — отметил организатор акции Харджит Сингх в беседе с агентством.

Отмечается, что американскую делегацию встречало более 100 человек из сети общественных организаций Climate Action Network (CAN), скандировавших лозунги с требованием согласовать финансирование потерь и ущерба от последствий изменения климата.

«Чего мы хотим? Финансирования потерь и ущерба! Когда мы хотим? Сейчас», — скандировали собравшиеся протестующие при появлении американской делегации на полях конференции.

Ранее, 10 ноября, британское издание The Guardian указало на то, что в ближайшее десятилетие Арктика может полностью лишиться морского льда в летние периоды. Отмечается, что в результате исчезновения морского льда откроется темный Северный Ледовитый океан, который будет впитывать тепло, а не отражать его, а это, в свою очередь, приблизит глобальное потепление.

В мае 2021 года американские ученые высказали опасение, что таяние ледников в Антарктике может угрожать существованию таких прибрежных городов, как Нью-Йорк и Шанхай.

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