Андрей Свечников признан второй звездой дня в НХЛ
Российский нападающий ХК «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников стал второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Форвард отметился хет-триком в матче против «Эдмонтон Ойлерз» (7:2). Также Свечников стал первой звездой матча. Вторым стал Джордан Мартинук. Третье место еще за одним россиянином — Петром Кочетковым.
Первой же звездой дня назвали нападающего «Вегас Голден Найтc» Джека Айкела, пишет RT.
Андрей Свечников в нынешнем сезоне НХЛ провел 14 матчей и заработал 17 очков (11 + 6). Также в прошедшем матче он покорил отметку в 100 заброшенных шайб в лиге, сообщает «Спорт-Экспресс». За «Каролину» россиянин выступает с 2018 года.
«Это особенное чувство — забросить 100-ю шайбу в НХЛ, еще и при домашних трибунах. Это было потрясающе», — поделился Свечников.
Игра в Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си Арена» завершилась со счетом 7:2 в пользу «Каролины».
10 ноября нападающего хоккейного клуба «Миннесота Уайлд» россиянина Кирилла Капризова оштрафовали на $5 тыс. за удар соперника клюшкой по лицу. В конце второго периода 25-летний россиянин ударил клюшкой в лицо игрока Дрю Даути. Отмечается, что штраф в $5 тыс. является максимально допустимым за подобное нарушение.