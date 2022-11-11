В АФК «Система» рассказали о стипендиальных программах

Благотворительный фонд АФК «Система» запустил сразу несколько стипендиальных программ. Об этом на пресс-конференции рассказала президент фонда «Система» Лариса Пастухова.

«Стипендиальная программа этого года — это такой некий общий фонд, который мы собрали, работая с активами группы компаний АФК "Система", — это Группа МТС, агрохолдинг "Степь", Segezha Group, "Биннофарм Групп" и ряд других крупных компаний», — отметила она.

По ее словам, также реализуется расширенная программа наставничества и программа отраслевых стажировок.

Кроме того, фонд запустил собственную программу в рамках Всероссийского проекта профориентации и карьерного развития «Лифт в будущее». Ключевым партнером проекта выступила компания МТС, которая также успешно реализует программу для молодых талантов MOOVE и открыла магистратуру «Цифровые технологии в бизнесе».

«В рамках программы студенты могут прокачать свои навыки для развития цифровых продуктов или запуска собственного стартапа. За три года существования программы компания выделила более 180 грантов для талантливых студентов во всех регионах страны», — поделилась директор корпоративного университета МТС Оксана Фетисова.