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В октябре российский рынок электромобилей вырос почти на 60%

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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Hendrik Schmidt
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Российский рынок новых электромобилей в октябре 2022 года вырос на 59% по отношению к аналогичному периоду 2021 года. Об этом 11 ноября отчиталось агентство «Автостат».

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В абсолютных цифрах жители РФ приобрели в октябре текущего года 286 новых электромобилей. Специалисты отметили, что доля машин на электротяге на рынке новых легковых машин пока очень мала, однако за год она выросла более чем в четыре раза: с 0,15% (в октябре 2021 года) до 0,66% (в октябре 2022-го).

Аналитики агентства также отметили появления в России новых моделей электромобилей.

В марочном рейтинге на первое место в октябре 2022 года вышла американская Tesla с результатом 80 купленных экземпляров. Это свыше четверти (28%) рынка.

Затем еще одну четверть занял новичок сегмента — Volkswagen (в 2021 году электромобилей этого бренда в данном сегменте на рынке не было), показатель которого составил 72 электромобиля.

На третьей позиции рейтинга специалисты поставил Audi (24 шт.). Замкнули Топ-5 электромобилей по итогам октября 2022 года BMW (16 шт.) и BYD (15 шт.). Специалисты уточнили, что россияне в сегменте электромобилей в 2022 году стали приобретать такие марки как отечественный Evolute, а также китайские Polestar, Xpeng и Zeekr.

9 ноября китайский бренд Omoda сообщил, что намерен привезти в Россию новую модель электрокара во второй половине 2023 года. Представители бренда уже включили в технические требования для дилерских центров марки Omoda некоторые пункты, которые касаются нюансов обслуживания электромобилей. В компании пока не уточнили с каким типом кузова будет электромобиль — кроссовер или седан.

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