Опубликованы кадры последствий обрушившегося на Флориду урагана «Николь»
В распоряжении «Известий» появились кадры последствий обрушившегося на штат Флорида в США урагана «Николь».
На кадрах показаны разрушенные дома, которые расположены вдоль побережья. Некоторые из них остались без части крыши и даже стен. В какой-то части штата затопило примерно по колено улицу.
В то же время на записи видно, как несколько молодых парней в дождь и сильный ветер резвятся на улице, катаясь на качели.
Накануне сообщалось, что ураган «Николь» прошел по восточному побережью Флориды. Скорость ветра достигала 33 м/с. Ураган находился в 45 км к юго-востоку от города Форт-Пирс и двигался на северо-запад.
По последним предварительным данным, из-за урагана погибли четыре человека. По сообщению телеканала ABC, мужчина и женщина скончались от удара током из-за оборванной линии электропередачи. Еще двое погибли в автокатастрофе, спровоцированной стихией.
В конце сентября на Флориду обрушился ураган «Иэн», который, по словам президента США Джо Байдена, мог стать одним из самых разрушительных в истории страны. В результате урагана погибли не менее 100 человек. Тогда без электричества осталось более 2 млн жителей Флориды.