Новый российский аэродром в Антарктиде получил название «Зенит»
Новый снежно-ледовый аэродром возле станции «Прогресс» в Антарктиде получил название «Зенит». Об этом 10 ноября сообщил Арктический и антарктический научно-исследовательский институт.
«Новый аэродром для тяжелых транспортных самолетов на станции «Прогресс» получил название «Зенит» в честь известного петербургского футбольного клуба!» — говорится в сообщении в Telegram.
Аэродром был введен в эксплуатацию в начале ноября. 7-го числа он принял первый грузовой рейс компании «Волга – Днепр», следовавший по маршруту Кейптаун – «Прогресс». Самолет Ил-76ТД-90ВД привез 82 пассажира и 6,6 т грузов.
Строительством взлетно-посадочной полосы занимались специалисты компании «Запсибгазпром». Ее протяженность составляет 3 тыс. м, ширина — 100 м. Аэродром может принимать самолеты типа Ил-76, а также самолеты малой авиации.
8 февраля сообщалось, что Россия оснастит свою антарктическую экспедицию двумя новыми самолетами типа Ил-114 на лыжно-колесном шасси для грузо-пассажирских перевозок.
В данный момент работу Российской антарктической экспедиции и высокоширотной арктической экспедиции сейчас обеспечивают научно-экспедиционные суда ледового класса «Михаил Сомов» и «Академик Федоров». Для их замены АО «Адмиралтейские верфи» разработало проект нового научно-экспедиционного судна.