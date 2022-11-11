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На железнодорожном вокзале аэропорта Кельн вспыхнул пожар

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Как минимум один человек пострадал при пожаре в вагоне скоростного поезда в аэропорту Кёльна. В момент возгорания в составе находилось около 80 человек, передает телеканал «Известия».

Предварительно, в тамбуре электропоезда на ходу загорелся распределительный щиток. К моменту прибытия состава на станцию пожар распространился на ближайшее купе. На место происшествия стянули полицию и несколько пожарных расчетов. Все подъездные пути к аэропорту были перекрыты.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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