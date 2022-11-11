Режиссер драмы «Жанна» рассказал о работе с исполнителями главных ролей
Режиссер Константин Статский напомнил «Известиям», что его новый фильм «Жанна» — переложение на язык кино пьесы известного драматурга Ярославы Пулинович, которая шла с аншлагом на протяжении восьми лет в Театре Наций.
«Фильм делался совместно с Евгением Мироновым, художественным руководителем Театра Наций. Он и сыграл роль друга Жанны, высокопоставленного силовика, который помогает ей решать проблемы. Для Миронова это роль «на сопротивление», приходилось делать сложный пластический грим. Эпизод с Евгением Витальевичем отдельно — это картина внутри картины», — считает режиссер.
Константин Статский отметил, что главное действующее лицо в сюжете — 50-летняя бизнес-вумен Жанна, блестяще сыгранная Ксенией Раппопорт.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:
«Для Миронова это роль «на сопротивление», приходилось делать сложный грим»