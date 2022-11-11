Аршавин рассказал о будущем Дмитрия Чистякова в «Зените»

Легенда питерского «Зенита» и сборной России по футболу Андрей Аршавин поделился мнением о скандале вокруг защитника сине-бело-голубых Дмитрия Чистякова, на которого обрушился град критики после его результативной ошибки в матче с «Ахматом» (1:2) в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Ахмат» использовал ошибки «Зенита». К сожалению, потом не хватило задора это исправить, где-то не хватило везения. Такие матчи тоже бывают. Естественно, после победы были бы другие эмоции. Все бы радовались, обнимались, целовались. Но получилось по-другому, и, следовательно, другие эмоции. Все были очень расстроены. Надеюсь, что всё будет хорошо и Дима продолжит играть за наш клуб», — сказал Аршавин в интервью «Известиям» и «Спорт-Экспрессу».

Экс-нападающий питерцев уверен, что поражение «Зенита» от «Ахмата», ставшее первым в сезоне для клуба, не стало трагедией.

«Главной целью «Зенита» остается чемпионство. Без разницы, были поражения или нет. Главное — стать первыми. Естественно, когда ты проходишь первый круг без поражений, у тебя закрадываются мысли: а почему бы не замахнуться на большее? Проигрывая дома, конечно, сильно расстраиваешься», — сказал Аршавин.

После 16 туров РПЛ «Зенит» располагается на первом месте в турнирной таблице (39 очков). Отрыв от ближайшего преследователя — «Спартака» — составляет шесть очков.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Мои фавориты ЧМ-2022 — Бразилия и Франция»