Реклама
Прямой эфир
Мир
В Южной Корее опровергли сообщения о передаче летального оружия Украине
Армия
МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных на спецоперации
Армия
Освобожденные бойцы ДНР рассказали о пытках СБУ в украинском плену
Армия
Расчеты РСЗО «Ураган» нанесли удары по позициям ВСУ
Армия
Военные ЗВО уничтожили ракеты «Точка-У» с помощью ЗРПК «Панцирь-С1»
Мир
В восьми регионах Украины объявили воздушную тревогу
Мир
Япония подтвердила гибель своего гражданина в ходе боев на Украине
Мир
Трюдо обсудил с Зеленским варианты дальнейшей помощи Украине
Мир
В Британии указали на готовность Северной Европы продолжать помогать Киеву
Армия
Офицер ДНР прокомментировал ход боев на авдеевском направлении
Армия
Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов объяснил значение взятия Павловки
Мир
Минэкономики Украины предрекло победу РФ в случае отказа США от помощи

Грузоперевозчики сообщили о росте цен на дизель

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Топливные компании предупредили перевозчиков о том, что поэтапно пересматривают цены на дизель, следует из письма компании «Газпромнефть — Региональные продажи», с которым ознакомились «Известия».

Аи что: в ряде регионов ускорилось подорожание бензина
Насколько выросли цены на топливо и почему

Первыми с новой стоимостью столкнутся Новосибирская, Омская, Кемеровская области и другие. Для них скидка составит 0%, к тому же предпринимателям, которые потребляют в месяц до 100 тыс. л, придется уплатить сервисный сбор в 3,61%. В частности, это будет касаться АЗС «Газпромнефти» и онлайн-платформы компании «Опти24».

В ассоциации «Грузавтотранспорт» рассказали «Известиям», что аналогичные письма предприниматели получили и от других топливных компаний. Больше половины рынка приходится на ИП, которые в месяц покупают до 100 тыс. л, около 10% — на крупные компании, которые потребляют до 3 млн л. Новая скидка для последних составляет 3,6%, но ее нивелирует сервисный сбор аналогичной величины, уточнили в бизнес-объединении.

Раньше скидки на дизельное топливо составляли 8–12%, и подорожание продукции может быть критичным для рынка, уверены в ассоциации.

«Известия» направили запросы в «Газпромнефть», «Роснефть», «Лукойл», а также в Российский топливный союз и Независимый топливный союз.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Уровни топлива: грузоперевозчики сообщили о росте цен на дизель

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022