Киев будет считать своим партнером того, кто согласится с предварительными условиями Украины по переговорам с Россией. Об этом 10 ноября заявил советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Он подчеркнул, что США не оказывают давления на Киев в вопросах переговоров с Россией.

Американцев Подоляк назвал союзниками Украины. По его словам, поддержка исходит как от демократов, так и от республиканцев.

От комментариев о текущем состоянии отношений Вашингтона и Москвы Подоляк воздержался.

8 ноября Зеленский после сообщений западных СМИ о том, что Киев подталкивают к диалогу с Россией, назвал условия Украины для начала переговоров. В частности, для вступления в диалог России следует восстановить территориальную целостность Украины, возместить убытки, наказать «военных преступников» и дать гарантии, что «это не повторится», сказал Зеленский.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в своем комментарии назвал эти условия демагогией с размытыми формулировками.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.



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