Передававшего ядерные секреты США в бутерброде инженера осудили на 19 лет

В США суд вынес приговор в отношении военного инженера Джонатана Тоббе и его жены Дианы за попытку продать иностранному государству секретные данные об устройстве ядерных реакторов на подлодках. Джонатан получил 19 лет тюрьмы, а его жена — 21 год, сообщает 10 ноября The Daily Mail.

По данным издания, супруги признали себя виновными еще в феврале. Они рассказали, что долго решали, какой стране можно передать секретные данные. Россию и Китай они рассматривать не стали, поскольку, по их мнению, это было бы неправильно «с моральной точки зрения».

В результате, по информации газеты The New York Times, их выбор пал на Бразилию, куда они отправили письмо с соответствующим предложением. Однако вместо представителя иностранного государства на связь с ними вышел агент ФБР под прикрытием. Спустя некоторое время он убедил мужчину передать секретные данные через тайник, а не через облачное хранилище.

В этом ему помогла супруга, которая дважды передавала секретные данные. Затем мужчине перевели $100 тыс. в криптовалюте и задержали обоих.

Как выяснилось позже, инженер хранил носители с секретными данными в сандвиче с арахисовым маслом, обертках от жвачки и в пластыре.

14 сентября сообщалось, что жителя Владивостока арестовали за госизмену в интересах военной разведки Украины. Мужчина собирал и передавал данные о военных объектах Приморья, осознавая возможность их использования против безопасности России.