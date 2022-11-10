Дело возбудили после наезда грузовика на женщину в Липецкой области

Уголовное дело возбуждено по факту гибели женщины при наезде грузовика в Липецкой области. Водитель скрылся с места аварии.

ДТП произошло 7 ноября на трассе Липецк – Данков на территории Липецкого района. По данным полиции, в вечернее время 36-летний водитель автомобиля «КамАЗ» совершил наезд на 40-летнюю женщину, которая шла вдоль проезжей части. Об этом сообщает GOROD48.

Автомобилист покинул место аварии. Однако его оперативно задержали инспекторы. Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

В конце октября под Липецком в результате ДТП с грузовиком погиб водитель мотоцикла. Транспортные средства столкнулись на трассе Орел – Тамбов.