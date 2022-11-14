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Саммит G20 — дата и место проведения, основные темы, участники

Российскую делегацию на саммите G20 возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
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Фото: REUTERS/Antara Foto/Fikri Yusuf/
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В ноябре состоится 17-й саммит G20, участники которого обсудят глобальные экономические и политические вопросы. Президент страны-хозяйки Индонезии Джоко Видодо лично отправил приглашения главам и представителям государств — членам «Большой двадцатки», в том числе и российскому лидеру Владимиру Путину. Как реагируют остальные участники, какие скандалы разгорелись накануне проведения встречи — читайте в материале «Известий».

Когда и где проходит саммит G20

В 2022 году съезд пройдет 15 и 16 ноября в Индонезии на острове Бали. Некоторые приглашенные политики не будут посещать страну, но примут участие в онлайн-формате.

Участники саммита G20

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Ежегодно в саммите принимают участие главы и ведущие представители стран — членов «Большой двадцатки» — государства с наиболее развитым или развивающимся уровнем экономики. В «группу Двадцати» помимо России входят США, Китай, Великобритания, Индия, Турция, Франция, Италия, Германия, Южная Корея, Саудовская Аравия, ЮАР, Япония, Турция, Бразилия, Австралия, Аргентина, Мексика, Канада, Индонезия, а также Евросоюз. Помимо основных постоянных участников саммита также ожидается присутствие 10 представителей приглашенных государств. Среди них — ОАЭ, Руанда, Сенегал, Камбоджа, Сингапур, Суринам, Фиджи, Испания, Нидерланды и Украина.

Для некоторых представителей стран — участниц G20 эта встреча станет дебютной. Впервые участие в саммите примут президент Южной Кореи Юн Сок Ёль, канцлер Германии Олаф Шольц, премьеры-министр Австралии Энтони Албаниз, а также председатели правительств Италии и Великобритании Джорджи Мелони и Риши Сунак.

Основными темами саммита этого года станут дискуссии по вопросам развития здравоохранения на мировом уровне, увеличение возобновляемых источников энергии, а также продвижение цифровых технологий в ведении бизнеса.

Приедет ли Путин на саммит G20

Как указал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, президент РФ Владимир Путин не намерен посещать саммит «Большой двадцатки» в этом году. Россию представит делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Приедет ли Зеленский на саммит G20

Президент Украины Владимир Зеленский также получил приглашение на саммит от Видодо. Лидер Незалежной в ходе беседы с президентом Индонезии заявил, что не примет участия в мероприятии, если на нем будет присутствовать Путин на основании «позиции личной и Украины в целом».

Несмотря на то, что российский президент не будет участником съезда, Зеленский все равно не намерен посещать Бали. По словам пресс-секретаря украинского лидера Сергея Никифорова, глава государства может выступить на саммите в онлайн-формате.

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