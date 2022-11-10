Невролог предупредила о риске заболеть деменцией в молодом возрасте

Обычно болезнь Альцгеймера дебютирует в возрасте более 65 лет, однако иногда деменция развивается уже в возрасте 25 лет. Об этом «Известиям» рассказала врач-невролог кандидат медицинских наук Марина Аникина.

«В целом мы говорим про классический дебют болезни Альцгеймера всё-таки в возрасте старше 65 лет. Но есть болезнь Альцгеймера с ранним началом, и там можно заболеть примерно в 25–28 лет и до 65», — сообщила она.

По словам специалиста, деменция, которая проявляется в раннем возрасте, обычно является генетически обусловленной. Однако таких людей очень мало — менее 1%.

«Если в возрасте старше 65 лет, то, скорее всего, это не генетика. А если в молодом возрасте, то, вероятно, генетика. И чем раньше дебютировало заболевание, тем тяжелее оно протекает в любой нейродегенерации. То есть получается, что твоих ресурсов, условно, не хватило сдержать это всё, этот айсберг поднялся, стал видимым, и вот то, что мы имеем», — объяснила Аникина.

Полную версию интервью можно послушать в подкасте «Известий».

В ходе беседы невролог также рассказала о состоянии под названием псевдодеменция, которое характеризуется снижением когнитивных функций. При этом если вылечить основное заболевание, пациент может вернуться в прежнее состояние. По словам Аникиной, такое явление может встречаться при депрессии.