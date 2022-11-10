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Минпромторг предложил выделить 65 млрд рублей на поддержку судостроения

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Фото: РИА Новости/Андрей Станавов
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На поддержку российского флота планируют выделить 65 млрд рублей — эта сумма по поручению вице-премьера Дениса Мантурова должна быть заложена в федеральный бюджет на 2023–2025 годы. Это следует из протокола совещания, с которым ознакомились «Известия».

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В ведомстве рассказали «Известиям», что на 2023–2025 годы уже предусмотрено финансирование в 15 млрд рублей, остальная сумма может быть включена в проекты на 2024–2026 годы.

Так, 15 млрд предусмотрено на создание и внедрение судового комплектующего оборудования, еще 27 млрд рублей предложено выделить на программу лизинга гражданских судов.

Кроме того, на строительство крупнотоннажных судов пойдет 8,69 млрд, 6,5 млрд планируют направить на инвестпроекты по модернизации мощностей гражданского судостроения, а 6,02 млрд — на возмещение части затрат на строительство судов рыбопромыслового флота в верфях Дальневосточного федерального округа (ДФО).

В документе указано, что дополнительно 1,62 млрд рублей могут быть выделены на возмещение процентов по кредитам, привлеченным для реализации проектов судостроительных комплексов, и еще 0,6 млрд — на возмещение части затрат морских перевозок в Азово-Черноморском бассейне.

В Объединенной судостроительной корпорации заявили «Известиям», что инициатива Минпромторга является своевременной и способствует преодолению сложностей, которые бывают у предприятий отрасли в связи с неблагоприятной внешней конъюнктурой.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Флотный график: на поддержку судостроения хотят выделить 65 млрд рублей

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