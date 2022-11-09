Названа дата прибытия поезда Деда Мороза в Брянскую область

Поезд Деда Мороза из Великого Устюга прибудет в Брянскую область 22 декабря. Об этом в среду, 9 ноября, пишет NASHBRYANSK.RU.

Жители региона смогут посетить его.

Маршрут Деда Мороза пролегает через 100 городов России.

Перед Брянском поезд 20 декабря прибудет в Белгород, а 21 декабря — в Курск.

«В большинстве городов ожидается полный аншлаг. Все билеты уже были раскуплены», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что общая протяженность пути состава — 33 тыс. км. Поезд доедет до самой крайней точки железных дорог России — станции Тихоокеанская. Состав Деда Мороза вернется из путешествия 15 января следующего года.