Поезд Деда Мороза отправится в рейс по 100 городам России. Сказочное путешествие стартует из Великого Устюга в субботу. Поезд будет курсировать по стране 85 дней. Общая протяженность пути — 33 тыс. км. Поезд доедет до самой крайней точки железных дорог России — станция Тихоокеанская, передает телеканал «Известия». Состав Деда Мороза вернется из путешествия 15 января следующего года.

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