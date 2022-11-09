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Водительские права и архивные фото Елизаветы II военного времени проданы за $7,8 тыс.

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В Британии продали водительское удостоверение Елизаветы II. Будущая королева получила временные права в 1945 году, когда ей было 19 лет, передает телеканал «Известия». В то время принцесса служила в Женском вспомогательном территориальном корпусе. Вместе с удостоверением продали записи инструктора по вождению. Также покупатель получил рукописный отчёт о службе Елизаветы II и фотографии. Исторические документы ушли с молотка на аукционе за £6,8 тыс.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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