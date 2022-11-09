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Суровикин доложил Шойгу о маневре войск в Херсонской области

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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Командующий объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин в среду, 9 ноября, доложил министру обороны России Сергею Шойгу о маневре войск в Херсонской области.

По словам Суровикина, у противника есть планы по созданию зоны затопления ниже Каховской ГЭС, которые могут привести к опасным последствиям. Подтверждением этого являются постоянные удары по плотине Каховской ГЭС, а также по ее водосливным затворам.

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«В случае если киевский режим пойдет на дальнейшее увеличение попуска воды из водохранилищ или более мощную ракетную атаку каховской плотины, образуется поток воды, который создаст обширные зоны затопления, приведет к значительным жертвам среди мирного населения. Возникнет дополнительная угроза для гражданского населения и полной изоляции нашей группировки войск на правом берегу Днепра», — заявил он.

Суровикин добавил, что в этих условиях наиболее целесообразным вариантом является организация обороны по барьерному рубежу реки.

«Всесторонне оценив ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу реки Днепр. Понимаю, что это очень непростое решение, в то же время мы сохраним самое главное — жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу, в ограниченном районе бесперспективно», — заявил командующий.

Кроме того, отметил он, за счет маневра высвободится часть сил и средств, которую можно будет задействовать в том числе для наступления на других направлениях.

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Шойгу согласился с выводами Суровикина.

«Для нас жизнь и здоровье российских военнослужащих всегда является приоритетом. Мы должны принимать во внимание и угрозу гражданскому населению. Убедитесь в том, что все желающие из числа гражданского населения смогли выехать. Приступайте к отводу войск», — заявил министр.

Суровикин в ответ сказал, что маневр будет осуществлен в ближайшие сроки.

В целом, по словам командующего, обстановка в зоне СВО стабилизирована.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Херсонская область вошла в состав РФ по итогам сентябрьского референдума. С 20 октября в регионе введено военное положение.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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