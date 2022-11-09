Задержанному блогеру Некоглаю грозит депортация в Молдавию

Задержанному в Москве блогеру Некоглаю грозит депортация в Молдавию, так как он является гражданином этой страны. По данным «Известий», стримеру также могут запретить на пять лет приезжать в Россию.

Некоглая задержали 9 ноября в российской столице.

В настоящее время блогер находится в отделении полиции. Его контент могут проверить на предмет дискредитации Вооруженных сил России.

Ранее Некоглай снял пародию на российского военного, дважды отбросившего гранаты, которые на него скидывал украинский беспилотник.

Значительная часть пользователей восприняла видео как насмешку над военным. Многие из них оставили комментарии с оскорблениями в адрес Некоглая, другие предложили ему отправиться на передовую.

Роберто Панчвидзе, представитель Некоглая, заявил, что тот своим роликом не хотел никого оскорбить или тем более глумиться над подвигом солдата.