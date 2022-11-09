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Футбольный тренер Каррера заявил о желании вернуться в Россию

Итальянец Каррера заявил о готовности возглавить «Зенит» или ЦСКА
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера готов вернуться к работе в России. Об этом он заявил в интервью «Спорт-Экспресс», опубликованном 9 ноября.

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«С радостью поеду в вашу страну. Мне там было хорошо. Необязательно только в «Спартак». Каждый тренер — в первую очередь профессионал. Поэтому, как и любому профессионалу в любой сфере, нужно идти работать туда, где этого хотят», — поделился Каррера.

Тренер не видит «ничего страшного» в том, чтобы принять приглашение от клуба, конкурирующего с командой, где он работал ранее, например от ЦСКА или «Зенита», однако сейчас Каррера не может покинуть Италию до июня следующего года по личным причинам.

Каррера возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год, под его руководством клуб одержал победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), а также взял Суперкубок в 2017 году. Осенью 2018-го Каррера покинул клуб. Перед этим у него случился конфликт с лидерами команды, в частности, с капитаном Денисом Глушаковым.

После ухода из «Спартак» Каррера успел поработать в греческом АЕКе и итальянском «Бари».

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