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Британцы восхитились отбросившим гранаты ВСУ российским солдатом

Читатели The Independent восхитились храбростью российского солдата, отбросившего гранаты ВСУ
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Фото: Соцсети
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Читатели британского издания The Independent восхитились храбростью российского солдата, который отбросил от себя несколько гранат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пользователи Сети оставили свои комментарии под видео, опубликованном на YouTube-канале газеты.

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«Должен выразить уважение этому парню за его несгибаемость и спокойствие, когда эти ребята пытаются снести ему голову», — написал Unholylemonpledge.

Пользователи назвали отвратительным тот факт, что украинские СМИ «хвастались своими успехами в охоте на солдата», демонстрируя кадры с военным, который защищался от атак украинского дрона.

«Брат, почему, черт возьми, никто не говорит о том, что это в буквальном смысле военное преступление. Парень безоружен и ранен, а какой-то негодяй сбрасывает гранаты с беспилотника!» — отметил Thorium.

Комментаторы подчеркнули, что военнослужащий не представлял угрозы для ВСУ, поэтому, по их мнению, у украинских бойцов не было логичных причин сбрасывать на него несколько боеприпасов.

«Ну да, это не военное преступление, если это делают украинцы», — указал Black Screen.

Видео, на котором российский военнослужащий дважды отбросил гранаты, сброшенные украинским коптером, появилось в Сети 7 ноября.

Позднее, 9 ноября, стало известно, что солдат является пехотинцем из Ленинградской области, боец 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Алексей С. По данным телеведущего Владимира Соловьева, съемка велась у села Малая Рогань этой весной. Военный выжил.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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