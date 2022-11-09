Британцы восхитились отбросившим гранаты ВСУ российским солдатом
Читатели британского издания The Independent восхитились храбростью российского солдата, который отбросил от себя несколько гранат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пользователи Сети оставили свои комментарии под видео, опубликованном на YouTube-канале газеты.
«Должен выразить уважение этому парню за его несгибаемость и спокойствие, когда эти ребята пытаются снести ему голову», — написал Unholylemonpledge.
Пользователи назвали отвратительным тот факт, что украинские СМИ «хвастались своими успехами в охоте на солдата», демонстрируя кадры с военным, который защищался от атак украинского дрона.
«Брат, почему, черт возьми, никто не говорит о том, что это в буквальном смысле военное преступление. Парень безоружен и ранен, а какой-то негодяй сбрасывает гранаты с беспилотника!» — отметил Thorium.
Комментаторы подчеркнули, что военнослужащий не представлял угрозы для ВСУ, поэтому, по их мнению, у украинских бойцов не было логичных причин сбрасывать на него несколько боеприпасов.
«Ну да, это не военное преступление, если это делают украинцы», — указал Black Screen.
Видео, на котором российский военнослужащий дважды отбросил гранаты, сброшенные украинским коптером, появилось в Сети 7 ноября.
Позднее, 9 ноября, стало известно, что солдат является пехотинцем из Ленинградской области, боец 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Алексей С. По данным телеведущего Владимира Соловьева, съемка велась у села Малая Рогань этой весной. Военный выжил.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».