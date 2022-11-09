Путин утвердил список производителей для ТЭКа, в которых запрещены сделки с зарубежными долями

Президент РФ Владимир Путин утвердил список из 191 производителя оборудования и сервисных услуг для ТЭКа, в которых сделки с зарубежными долями можно проводить лишь по специальному разрешению. Об этом стало известно 9 ноября из указа, который опубликовали на сайте правовой информации.

В этот перечень вошли производители и поставщики тепловой и электроэнергии, переработчики нефти и нефтяного сырья, производители продуктов их переработки. В частности, в список входят «Юнипро», «Энел Россия», «Фортум», ТГК-1, «Т Плюс», «Schneider Electric Россия». Также список пополнили российские активы Baker Hughes, которые 4 ноября президент России разрешил продать ООО «Нефтесервисные технологии».

26 октября глава государства утвердил перечень из 45 российских банков, с долями иностранцев в которых временно нельзя совершать сделки. Среди этих организаций — Райффайзенбанк, Ситибанк, «Вестерн Юнион ДП Восток», Яндекс Банк, ОТП Банк и Озон Банк. Ограничения действуют до 31 декабря 2022 года.

5 августа Путин запретил инвесторам из недружественных стран покупать и продавать доли в стратегических предприятиях. Запрет на совершение сделок касается акций и долей в компаниях, включенных в перечень стратегических предприятий и акционерных обществ, утвержденный указом от 2004 года.