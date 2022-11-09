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В бою под Угледаром погиб депутат народного совета ДНР Жуков

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Фото: t.me/dep_shishkina
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В бою под Угледаром погиб член народного совета Донецкой Народной Республики (ДНР) Михаил Жуков. О его гибели сообщила в среду, 9 ноября, депутат республиканского парламента Елена Шишкина.

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Около 80 тыс. мобилизованных граждан находятся в зоне специальной военной операции, сообщил президент Владимир Путин

«Михаил был порядочным человеком, отважным воином и преданным сыном Отечества», — написала Шишкина в Telegram-канале.

Она уточнила, что Жуков погиб накануне на угледарском направлении.

Незадолго до гибели, 1 ноября, ему исполнилось 44 года.

В настоящее время в окрестностях Угледара идут позиционные бои. Город расположен на перекрестке дорог, по которым националисты перебрасывают подкрепления и боеприпасы на разные участки. Как пояснил «Известиям» ранее в этом месяце военный эксперт Алексей Леонков, там находится господствующая стратегическая высота, с которой наводчики противника корректируют огонь крупнокалиберных орудий, в том числе по гражданским объектам в Донецке.

В среду также сообщалось, что украинские националисты за сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР. Ночью украинские войска обрушили снаряды на Яковлевку и Ясиноватую.

Россия продолжает специальную операцию по защите Донбасса. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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