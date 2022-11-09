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Саммит НАТО состоится 11-12 июля в Вильнюсе

Генсек НАТО Столтенберг: саммит альянса пройдет 11-12 июля 2023 года в Вильнюсе
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Саммит НАТО состоится 11–12 июля 2023 года в литовском Вильнюсе, заявил в среду, 9 ноября, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

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«Я рад сообщить, что следующая встреча глав государств и правительств стран НАТО состоится в Вильнюсе 11–12 июля 2023 года», — цитирует его агентство Reuters.

На встрече Североатлантическим альянсом будет рассмотрено увеличение расходов на оборону и продолжение поддержки Украины.

«Мы сталкиваемся с самой сложной и непредсказуемой средой безопасности со времен холодной войны. Встреча в Вильнюсе предоставит главам государств и правительств стран НАТО возможность согласовать дальнейшие шаги по укреплению нашего сдерживания и обороны и рассмотреть вопрос о значительном увеличении расходов на оборону, а также продолжить нашу поддержку Украины», — уведомил Столтенберг.

Предыдущий саммит НАТО начался в Мадриде 28 июня и продлился три дня. Центральным событием встречи стало одобрение Стратегической концепции до 2030 года. Блок обозначил РФ как «наиболее существенную и прямую угрозу» безопасности.

Тогда Столтенберг заявил, что НАТО не считает себя частью конфликта на Украине и не желает его распространения за пределы этой страны. Генеральный секретарь альянса также указал на то, что в НАТО поставлена задача не допустить прямого конфликта с российской стороной на фоне СВО, так как ущерб будет несопоставимым.

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