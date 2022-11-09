Главный редактор Republic Дмитрий Колезев объявлен в розыск

МДВ РФ объявило в уголовный розыск российского журналиста, главного редактора Republic (издание признано СМИ-иноагентом в РФ) Дмитрия Колезева. Информация об этом появилась в базе ведомства в среду, 9 ноября.

Известно, что Колезев разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ. Однако, о какой именно статье идет речь, в базе не уточняется.

Сам Козелев в своем Telegram-канале сообщил, что ему неизвестно, по какому уголовному делу его могут разыскивать. О розыске он узнал из СМИ.

По данным «Коммерсанта», после начала специальной военной операции на Украине Колезев уехал из России в Литву, сейчас он живет в Вильнюсе.

Издание Republic было внесено Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов 15 октября 2021 года. Тогда Колезев заявил, что издание не финансируется за рубежом, а потому с решением Минюста не согласен и будет обжаловать его.