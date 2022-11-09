Суд удовлетворил иски пользователей к «Яндекс.Еде» из-за утечки данных

В Москве суд удовлетворил иски 13 пользователей сервиса доставки «Яндекс.Еда», пострадавших из-за утечки данных в приложении. Об этом 9 ноября «Известиям» сообщил адвокат Нарек Акопян, представляющий интересы истцов.

Суд постановил выплатить пострадавшим по 5 тыс. рублей в качестве компенсации. Адвокат отметил, что некоторые иски судья отклонил. Всего за один день было рассмотрено 20 аналогичных дел.

1 марта служба информационной безопасности «Яндекс.Еды» выявила утечку информации. База охватывала всю территорию РФ и некоторые другие страны, среди которых Белоруссия и Казахстан.

В результате были опубликованы телефоны клиентов и информация об их заказах: состав, время доставки. Утечка не коснулась банковских, платежных и регистрационных данных пользователей, то есть логинов и паролей.

23 марта Роскомнадзор выписал «Яндекс Еде» административный протокол и заблокировал сайт со слитыми данными.

В начале августа Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту утечки. Соответствующий запрос направил депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Михаил Романов, который заявил, что обратился в СК, потому что был нанесен ущерб гражданам. Он пояснил, что персональные данные пользователей сервиса могли оказаться у преступников.