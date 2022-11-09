Психолог перечислила признаки скорого расставания

Практикующий психолог Юлия Жукова перечислила признаки, которые говорят о том, что разрыв не только неизбежен, но и необходим.

В беседе с «Газетой.Ru» 7 ноября специалист рассказала, что первым признаком является скрытность партнера. Если он не рассказывает о работе, родителях и друзьях, своих увлечениях, вместо этого переводя тему или отказываясь отвечать, это является признаком недоверия. Также насторожиться стоит, если партнер не проявляет интереса к жизни своей половинки.

«Сюда же относится игнорирование вашего мнения во время обсуждений, нежелание прислушиваться или хотя бы слышать», — объяснила психолог.

Признаком того, что паре необходимо расстаться, по словам психолога, также являются пустые обещания. Также негативным признаком является сравнение с другими не в пользу партнера.

Жукова отметила, что неоправданная ревность, контроль, включая проверку соцсетей, внезапные приезды на работу также должны настораживать. Всё это говорит о склонностях к абьюзу, и дальше будет только хуже, подчеркнула специалист.

Помимо этого, по словам психолога, плохо влияет на отношения несовместимость в сексе и отсутствие желания говорить друг с другом и решать эту проблему, а также эмоциональная «раскачка», пишет сайт kp.ru.

Кроме того, однозначно надо уходить, если партнер применяет насилие или унижает. Там, где есть насилие, нет места любви, уверена эксперт.

В октябре психотерапевт, психолог-сексолог Алексей Вилков рассказал, как работа супругов влияет на брак. По его словам, после медового месяца отношения становятся более спокойными, появляются различные бытовые конфликты, обнаруживаются проблемы в мировоззрении, разница в характерах. Тогда супругам важно иметь то, что их соединяет, и общая профессия тоже является таким связующим звеном, пишет НСН.

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