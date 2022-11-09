Дело возбудили по факту покушения на убийство ребенка в Москве

Следователи возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство малолетней девочки на юге Москвы. Об этом 8 ноября сообщается на сайте столичного ГСУ СК России.

По данным следствия, 8 ноября женщина, находясь в квартире жилого дома на Сумском проезде в Чертаново, взяла малолетнюю дочь на руки и выбросила ее из окна 11 этажа.

Ребенка доставили в одну из столичных больниц в тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь, пишет RT. У девочки закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга, перелом черепа, ушиб легких и живота, перелом бедра и другие травмы. Выжить при падении ребенку помогло растущее внизу дерево — ветки немного амортизировали удар о землю, отмечает сайт aif.ru.

Когда дверь вскрыли, 26-летняя мать ребенка была без сознания, внутри чувствовался запах газа, пишет Life.ru. При осмотре квартиры следователи обнаружили, что был включен газ. Его выключили сотрудники аварийно-спасательной службы, прибывшие по вызову.

В больницу женщину доставили в состоянии острого психоза. Когда врачи смогут стабилизировать ее состояние, следователи приступят к допросу, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.

Отмечается, что отец ребенка, гражданин одной из республик СНГ, уже давно не живет с семьей. И даже не явился на развод — суд развел родителей в его отсутствие.

Расследование продолжается. Ранее проверку по факту случившегося начала столичная прокуратура, отмечает телеканал «Звезда». На место происшествия для координации действий правоохранительных органов выезжал Чертановский межрайонный прокурор Максим Щербаков, уточняет агентство городских новостей «Москва».

По данным телеканала «360», женщина, выбросившая дочь из окна, испытывала проблемы с психическим здоровьем. По данным источника телеканала, в 2015 году она проходила лечение в специализированной столичной больнице. В состоянии женщины наблюдались улучшения, но нужна была поддерживающая терапия.