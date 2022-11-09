Реклама
Прямой эфир
Мир
МО узнало о работе США над средствами нейтрализации ядерного оружия РФ
Мир
В Великобритании скончался старейший член династии Ротшильдов
Армия
Экипажи штурмовиков Су-25 ударили по военным объектам и технике ВСУ
Мир
Российские спецслужбы предотвратили теракт в Бердянске
Мир
Сирийские военные блокировали проезд колонне военных из США
Общество
На юго-востоке Москвы построят и реконструируют 10 дорожных объектов
Мир
Пентагон сообщил об истощении арсеналов Запада из-за помощи Киеву
Мир
Украинцев предупредили об отключениях электричества по всей стране
Общество
Россиянам пообещали приход зимы «строго по календарю»
Мир
Националисты убили мирного жителя за участие его детей в ополчении
Политика
Пушилин призвал бороться с бюрократическими проблемами ДНР
Мир
Британия передаст ВСУ спальные комплекты и палатки с обогревом
Сюжет:

Эксперт рассказал об усилении высокоточных ударов по артиллерии ВСУ

0
Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В последнее время российские силы наращивают интенсивность ударов по позициям украинской артиллерии и средств ПВО, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Артиллерия противника для нас — приоритетная цель»
«Известия» побывали в подразделениях Народной милиции ДНР, продолжающих наступление на Авдеевку

«Это связано с тем, что на фронт потоком пошли барражирующие боеприпасы разных классов и корректируемые снаряды, которые позволяют охотиться за украинской артиллерией, за ключевыми системами вооружений на большой данности и с высокой эффективностью. Отрабатывается то, что называется разведывательно-ударный контур — когда мы ведем постоянный поиск целей с беспилотников и не только, и при обнаружении тут же наводим на них высокоточные боеприпасы. После этого мы сразу увидели немало уничтоженных гаубиц М777, самоходных артустановок и зенитных систем. Осталось только увидеть горящие дальнобойные HIMARS», — отметил он.

Такие удары серьезно сказываются на наступательных возможностях ВСУ, добавил эксперт. Он указал на то, что Киев получает вооружение из-за границы. При этом свое практически закончилось. Между тем поставки оружия идут не потоком, приходится ждать.

В Минобороны 8 ноября сообщили, что за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация и артиллерия России уничтожила РЛС украинского ЗРК С-300, самоходную огневую установку ЗРК «Бук-М1», РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-64 производства США. Кроме того, были поражены четыре пункта управления ВФУ, три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, хранилище топлива для военной техники, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях и 192 района сосредоточения войск, сообщили в российском военном ведомстве.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вызвать снаряд: почему удары по украинской артиллерии стали эффективнее

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022