Эксперт рассказал об усилении высокоточных ударов по артиллерии ВСУ

В последнее время российские силы наращивают интенсивность ударов по позициям украинской артиллерии и средств ПВО, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Это связано с тем, что на фронт потоком пошли барражирующие боеприпасы разных классов и корректируемые снаряды, которые позволяют охотиться за украинской артиллерией, за ключевыми системами вооружений на большой данности и с высокой эффективностью. Отрабатывается то, что называется разведывательно-ударный контур — когда мы ведем постоянный поиск целей с беспилотников и не только, и при обнаружении тут же наводим на них высокоточные боеприпасы. После этого мы сразу увидели немало уничтоженных гаубиц М777, самоходных артустановок и зенитных систем. Осталось только увидеть горящие дальнобойные HIMARS», — отметил он.

Такие удары серьезно сказываются на наступательных возможностях ВСУ, добавил эксперт. Он указал на то, что Киев получает вооружение из-за границы. При этом свое практически закончилось. Между тем поставки оружия идут не потоком, приходится ждать.

В Минобороны 8 ноября сообщили, что за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация и артиллерия России уничтожила РЛС украинского ЗРК С-300, самоходную огневую установку ЗРК «Бук-М1», РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-64 производства США. Кроме того, были поражены четыре пункта управления ВФУ, три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, хранилище топлива для военной техники, 64 артиллерийских подразделения на огневых позициях и 192 района сосредоточения войск, сообщили в российском военном ведомстве.

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Вызвать снаряд: почему удары по украинской артиллерии стали эффективнее