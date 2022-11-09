«Желтый» уровень опасности объявлен 9 ноября в Москве из-за тумана

Госавтоинспекция Москвы объявила «желтый» уровень опасности из-за тумана, который может ухудшить видимость на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Объявлен «желтый» уровень опасности из-за тумана, что приведет к значительному ухудшению видимости. Предупреждение действует с 05:00 до 23:00 9 ноября», ― говорится в сообщении.

Водителям посоветовали быть максимально бдительными, держать безопасную дистанцию, снижать скорость. Помимо этого, в ГИБДД напомнили о необходимости включать внешние световые приборы, в том числе противотуманные фары.

Также в дорожно-транспортной инспекции призвали быть внимательными и пешеходов, поскольку в такую погоду для них повышается риск при переходе дороги.

Ранее, 8 ноября, специалисты центра «Фобос» рассказали, что к концу недели в Москве температура может подняться до +9…+10 градусов. В среду, 9 ноября, ожидается температура на уровне +8 градусов.