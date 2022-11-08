Самарское метро подготовили к зиме

Все тоннели метрополитена Самары в достаточной мере обеспечили теплом перед зимой. Об этом во вторник, 8 ноября, пишет ИА «Самара».

Также сообщается, что сейчас завершается пуск отопления в наземном общественном транспорте города. В ходе подготовки к зимнему сезону в конце весны были закуплены новые тэны, уплотнители для дверей, предохранители, крепеж и так далее.

Так, предприятие «Самара Авто Газ» полностью подготовило парк техники. В случае если случатся неполадки и отопительная система даст сбой, рейс будет завершен, а автобус вернется в строй в течение суток.

Накануне, 7 ноября, сообщалось, что в Санкт-Петербурге водители общественного транспорта прошли специальную подготовку к зиме.