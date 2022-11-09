Реклама
Прямой эфир
Мир
МО узнало о работе США над средствами нейтрализации ядерного оружия РФ
Мир
В Великобритании скончался старейший член династии Ротшильдов
Армия
Экипажи штурмовиков Су-25 ударили по военным объектам и технике ВСУ
Мир
Российские спецслужбы предотвратили теракт в Бердянске
Мир
Сирийские военные блокировали проезд колонне военных из США
Общество
На юго-востоке Москвы построят и реконструируют 10 дорожных объектов
Мир
Пентагон сообщил об истощении арсеналов Запада из-за помощи Киеву
Мир
Украинцев предупредили об отключениях электричества по всей стране
Общество
Россиянам пообещали приход зимы «строго по календарю»
Мир
Националисты убили мирного жителя за участие его детей в ополчении
Политика
Пушилин призвал бороться с бюрократическими проблемами ДНР
Мир
Британия передаст ВСУ спальные комплекты и палатки с обогревом

Экономист рассказал о рисках банковских вкладов

Экономист Гойхман рассказал, какие банковские вклады могут быть опасны
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Банковские вклады являются одними из самых безопасных и надежных способов вложить, сохранить, а в некоторых случаях и приумножить свой капитал, однако тут также есть свои нюансы. Главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман в беседе «Известиями» рассказал о нюансах таких вложений.

Давайте жить дружественно: проценты по вкладам в юанях могут вырасти
Готов ли ЦБ смягчить требования к резервам по депозитам в мягких валютах

Эксперт пояснил, что банковские вклады гарантированы не только активами самого банка, но еще и Агентством по страхованию вкладов (АСВ).

«Риски могут возникнуть в том случае, если сумма депозита превышает максимально подпадающую под страхование — 1,4 млн рублей. Чтобы избежать данного риска, нужно выбирать банки, входящие в систему АСВ, и распределять суммы по нескольким кредитным учреждениям, чтобы не превышать установленный лимит», — отметил он.

Гойхман напомнил о том, что один из главных рисков вложения своих денег — их возможное обесценивание.

«Прямо это не грозит рублевым вкладчикам, в отличие, например, от инвесторов в ценные бумаги, недвижимость, иные активы, которые могут потерять в стоимости. Но косвенные риски есть. Речь идет прежде всего об инфляционном обесценивании самих денег. Проценты по вкладам, как правило, ниже инфляции, и вкладчики несут потери», — пояснил экономист.

Эксперт также перечислил сложности, которые могут быть связаны с вложением своих финансов в валюту других стран, пояснив, что с этим сопряжено множество нюансов.

«Валютные вклады могут быть более рискованны. И дело не только в том, что курс валют может снизиться по отношению к рублю. Вклады в валютах недружественных стран сейчас могут нести и иные опасности из-за санкций. Сложности в снятии, конвертации, переводах средств, повышенные комиссии за хранение на счетах и даже заморозки. Может даже оказаться, что вкладчик останется должен банку, если высока сумма данных комиссий или ставки по вкладам отрицательны», — пояснил Гойхман.

Среди специфических и неявных опасностей для вкладчиков экономист перечислил возможность потери ряда государственных субсидий и соцвыплат, таких как пособие, выплачиваемое неимущим семьям.

«Имущество, в том числе вклады, учитываются при признании семьи неимущей. Чтобы она была таковой, размер вклада должен не превышать десяти региональных прожиточных минимумов, а проценты — одного прожиточного минимума», — рассказал он.

Эксперт также дал советы относительно того, на какие сроки делать вклады.

«С одной стороны, чем больше период, тем обычно выше процент. Но при долгосрочных вкладах деньги менее ликвидны. Если они понадобятся раньше окончания срока вклада и он будет закрыт досрочно, то теряются проценты, в зависимости от условий договора. Кроме того, при увеличении ключевой ставки ЦБ доходность новых вкладов повышается. И можно, дождавшись окончания срока короткого депозита, при необходимости более выгодно переложить средства. Правда, есть и обратный процесс. В случае ослабления инфляции и снижения ставки ЦБ проценты по новым вкладам уменьшаются», — добавил экономист.

Резюмируя, он отметил, что нет универсально оптимальной суммы вклада или срока, на который следует его осуществлять и всегда нужно отталкиваться от текущей ситуации. Всё зависит от конкретных потребностей вкладчика, его обстоятельств, конъюнктуры данного рынка в определенный момент.

Ранее, 7 ноября, эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко рассказала, как сохранить денежные средства и уложиться в бюджет. Она пояснила, что утечка денег из кармана происходит из-за отсутствия планирования бюджета. Это и участие в акциях и распродажах, и спонтанные покупки, и приобретение ненужных товаров. В результате приходится переходить в режим жесткой экономии.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022