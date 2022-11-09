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Аналитики дали прогнозы на День холостяка и «черную пятницу» в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Васильев
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В ноябре 2022 года распродажи будут отличаться по составу участников. С российского рынка ушли заграничные бренды и маркетплейсы, поэтому действующие игроки, преимущественно отечественные маркетплейсы и локальные магазины, смогут увеличить оборот, рассказали «Известиям» 9 ноября аналитики ЮKassa, которые с партнерами изучили динамику распродаж за три года и составили прогноз.

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По мнению экспертов, значительнее всего увеличится число заказов на крупных отечественных маркетплейсах («СберМегамаркет», Ozon, Wildberries): рост составит около 30% к прошлому году. Как они считают, в первую очередь вырастет спрос на одежду, обувь, продукты питания, косметику.

Аналитики отмечают еще один тренд этого года — смену площадок для продаж: переход в Telegram и объединение онлайна с офлайном. Также существует вероятность роста нишевых магазинов с доставкой из-за рубежа, считают они.

«В этом году наибольший рост заказов придется на отечественные маркетплейсы. У иностранных товаров по-прежнему есть проблемы с доставкой и оплатой, хотя посредники и стараются взять это на себя. На российских площадках увеличится спрос на одежду и обувь, бытовую технику и цифровые товары», — сказал коммерческий директор финтех-компании «ЮMoney» Дмитрий Кармишин.

Руководитель отдела маркетинговых коммуникаций «Ситилинка» Елена Конторина сообщила, что в этом году покупатели больше интересуются акциями.

«Мы также видим интерес к китайским брендам и другие изменения покупательского спроса в разных категориях. Например, покупатели стали приобретать более бюджетные смартфоны», — добавила она.

Аналитики «ЮKassa» предполагают, что у небольших предпринимателей тоже есть шанс заработать на распродажах. Это, в частности, касается локальных магазинов и брендов, специализирующихся на определенных товарах, например, на аксессуарах, нишевой косметике и др. По мнению экспертов, во время распродаж малому и среднему бизнесу следует вкладываться в свой бренд и продвигать его через маркетплейсы.

Эксперты рекомендуют представителям малого бизнеса подготовиться к Дню холостяка и «черной пятнице» и советуют: не увеличивать цену, прежде чем сделать скидку; протестировать готовность магазина к нагрузкам; подготовить короткие и заметные коммуникации — публикации в соцсетях и рассылки; сделать путь покупателя от наполнения корзины до оплаты простым и коротким (у потребителя должна быть возможность быстро найти товар и оплатить).

Как отметили аналитики, самым успешным Днем холостяка для бизнеса стала распродажа 2019 года, когда покупатели потратили в российских и зарубежных интернет-магазинах в 38 раз больше денег, чем в любой другой день ноября. Во время ноябрьских распродаж в 2020 году оборот и число платежей в российских интернет-магазинах выросли в 5,1 и 4 раза соответственно по сравнению с таким же периодом 2019 года.

Самая успешная «черная пятница», по данным «ЮKassa», состоялась в 2021 году: по сравнению с распродажей 2020 года количество платежей в онлайн-магазинах увеличилось на 66%, а оборот — на 73%.

Черной пятницей называют международную акцию по снижению цен практически во всех сферах торговли. Эта традиция зародилась в США. В 2022 году акция продлится три дня — с 24 ноября по 26 ноября. Кроме того, магазины снижают стоимость товаров в День холостяка — 11 ноября.

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