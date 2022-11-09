Есть что помнить

День 9 ноября отмечен многими историческими событиями, и некоторые из них повернули судьбу мира к худшему. Самое известное из таких — «Хрустальная ночь», чудовищный погром, устроенный властями гитлеровской Германии в 1938 году. «Хрустальная ночь» положила начало дальнейшим массовым убийствам, которые нацисты и их пособники организовали в годы Второй мировой войны.

В память о жертвах «Хрустальной ночи» 9 ноября во многих странах стало Международным днем против фашизма, расизма и антисемитизма — против всего, что воплотили в себе идеология и практика нацизма. Показательно, что Германия отказалась от предложения объявить 9 ноября — день падения Берлинской стены в 1989 году — национальным праздником. Правда, эта позиция ФРГ не помешала Вашингтону провозгласить именно 9 ноября Всемирным днем свободы (в США), связав это решение как раз с Берлинской стеной. Так по-разному устроена историческая память в разных странах.

Очевидно, что на Западе она и сейчас дает очень серьезные сбои — во всяком случае, в правящих кругах. Очередную годовщину преступления гитлеровцев западная дипломатия встречает дружной поддержкой современных украинских нацистов. И это позор коллективного Запада и в первую очередь его европейской составляющей.

Несколько дней назад на площадке ООН состоялось голосование по резолюции о борьбе с героизацией нацизма. Документ, как и в прошлые годы, был принят большинством голосов.

Но дело в том, что против него, то есть фактически за героизацию нацизма и против борьбы с неонацизмом, высказалось беспрецедентно большое число государств — 52. В течение последних нескольких лет против антинацистских резолюций Генеральной Ассамблеи ООН голосовали только США и Украина. До этого из крупных стран иногда подключалась Канада, но никогда с 2012 года число голосов против антинацистских резолюций не превышало четырех. Почему нынешний режим Украины голосует против резолюции — понятно. Позиции двух стран из Северной Америки тоже известны, ведь именно они приютили у себя нацистов и их пособников после Второй мировой войны. Некоторые палачи Хатыни спокойно закончили свой век в украинских диаспорах Канады и Соединенных Штатов, были там заметными людьми.

Сегодня дипломатическая поддержка нацизма резко расширилась, к ней присоединились прежде всего страны Евросоюза. Раньше они воздерживались во время голосования за антинацистские резолюции, что тоже вызывает вопросы исторического и морального плана. Но сейчас позиция высказана четко: впервые после Второй мировой Западная Европа открыто, официально, без оговорок на площадке ООН отказалась выступить против нацизма.

Немецкие политики часто ставят в пример демократическое устройство современной Германии. Хотелось бы узнать, сколько граждан ФРГ дали своему правительству право голосовать против борьбы с неонацизмом. Это совсем не рядовой, не риторический вопрос, он возникает впервые, и на него нужно ответить. Отмечу, что резолюция напрямую касается борьбы с героизацией именно гитлеровского нацизма — против такой борьбы и проголосовала Германия в ООН. Такие же вопросы, полагаю, должны прозвучать в каждой стране, чьи представители голосовали против резолюции. Считаю неправильным упрощать случившееся, сводя всё к «солидарному голосованию».

Причины сложившейся ситуации понятны. Власти Германии и других ведущих стран Евросоюза в 2014 году поддержали украинских нацистов, спонсировали киевский режим в последующие годы, и эта политика постепенно и неизбежно предопределила их позицию в ходе нынешнего голосования в ООН. Примечательно, что признать очевидные факты, говорящие о возрождении нацизма на Украине, официальная Германия не смогла даже на фоне предельно оскорбительных для нее заявлений и действий украинских руководителей и дипломатов. Не пора ли задуматься, к чему такая политика может привести дальше?

Иногда говорят, что современный киевский режим лучше определять как неонацистский. На мой взгляд, слово «нацистский» точнее отражает его характер, идеологию, действия и угрозы, которые он создает.

Во-первых, киевские власти открыто героизируют украинских пособников Гитлера — тех, кто совершал массовые убийства евреев, поляков, украинцев, белорусов, русских. Предателями и преступниками вроде Бандеры и Шухевича сейчас особенно восхищаются некоторые украинские деятели. Ставят им памятники, называют в их честь улицы, прославляют их в школьных учебниках и везде, где только могут. Современная киевская власть устроила настоящее возрождение нацистской символики. Приветствие, которое придумали для себя украинские коллаборанты в начале Второй мировой войны, сегодня на Украине официальное, практически обязательное. К сожалению, это приветствие с разными акцентами бездумно повторяют люди в разных концах мира, совершенно не понимая, кому они провозглашают славу и что на самом деле совершали эти «герои».

Во-вторых, идеология и заявления украинских властей носят откровенно нацистский характер. Призывы уничтожить русский народ, культуру и язык, при том что он родной для большинства граждан Украины в прежних ее границах, — это фактически призывы к геноциду, что само по себе преступление. Подобные высказывания звучат на уровне действующего руководства страны и ее вооруженных сил.

В-третьих, Киев действительно воплощает эти русофобские лозунги в жизнь. Конечно, масштабы гитлеровских преступлений неизмеримо больше, чем то, что успел совершить киевский режим. Но он движется в том же направлении, в котором когда-то двигалась гитлеровская Германия. Украинская власть и силовые структуры совершают те самые преступления, которые перечислены в приговоре Нюрнбергского трибунала.

Особенность современного украинского нацизма в том, что он не состоялся бы без мощной политической, финансовой, организационной и силовой поддержки Запада. Формирование и спонсирование киевского режима стало частью агрессивной натовской политики, направленной против России, частью проекта продвижения НАТО к нашим границам. Ключевые шаги были совершены без учета и даже вопреки мнению большинства граждан Украины — это и переворот 2014 года, и закрепление в конституции курса на вступление Украины в НАТО, и принудительная дерусификация, и многое другое. Впоследствии, правда, киевская и западная пропаганда создавали иллюзию массовой поддержки этих решений на момент их принятия. Но важно знать и помнить, что такой поддержки не было.

Даже на последних президентских выборах большинство украинских избирателей проголосовало за кандидата, который обещал диалог с Донбассом, выполнение Минских соглашений, обещал сделать всё, чтобы не гибли люди и наступил мир. Своим голосованием украинское общество доказало, что оно лучше, чем правящий режим. Однако судьба этих обещаний, как и многих других заявлений Владимира Зеленского, известна. Президент Украины взял на вооружение программу радикальных националистов, продолжил и усилил агрессию против Донбасса и не сделал ничего, чтобы предотвратить гибель еще большего числа военнослужащих и мирных людей. Не говоря уже о жителях Донецка, Луганска, Запорожской, Херсонской и Харьковской областей, которых в Киеве и за людей-то не считают. «Живой щит» — это даже не тактика, это стратегия современной украинской власти. Мариупольские события наглядно показали это всему миру. Задумываются ли европейские правительства, что большую часть поставленного ими оружия Украина использует для обстрела гражданского населения? А это именно так, несмотря на попытки киевских властей переложить ответственность на нашу страну.

Весной этого года Владимир Зеленский заявил, что Россия нанесла удар по мемориалу «Бабий Яр», была организована шумная кампания в мировых СМИ. Но очень скоро выяснилось, что никакого удара по мемориалу не было, что президент Украины опять лжет. Таких украинских фейков было много, они продолжаются и сегодня. Память о Второй мировой войне и холокосте, которую хранит мир, для нынешнего киевского режима и его натовских спонсоров — это просто пропагандистский материал.

Нельзя допустить, чтобы историческая память и правда полностью утратили свое значение для граждан стран Запада, для всех народов мира. Потому что иначе всех нас ждет не меньшая трагедия, чем та, которая произошла в 1930-х и 1940-х годах. И голосование европейских стран на площадке ООН будет вспоминаться как один из шагов к этой трагедии — если останется, кому вспоминать. Мне кажется, именно об этом важно сказать 9 ноября.

Автор — председатель высшего совета партии «Единая Россия», почетный член Российского военно-исторического общества, посол РФ в Белоруссии

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