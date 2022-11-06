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Бивол победил Рамиреса и защитил титул чемпиона мира по версии WBA

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Боксер Дмитрий Бивол победил мексиканца Хильберто Рамиреса и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) в полутяжелой весовой категории (до 79,4 кг). Об этом стало известно в воскресенье, 6 ноября.

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Бой состоялся в Абу-Даби на «Этихад Арене». Судьи единогласно отдали победу россиянину — 118:110, 117:111, 117:111 за 12 раундов поединка.

Для мексиканца это первое поражение в карьере, передает «Спорт-Экспресс».

Таким образом Бивол уже в десять раз защитил титул WBA, которым владеет с 2017 года. На профессиональном ринге Дмитрий все еще остается непобежденным: в его активе 21 победа, 11 из которых нокаутом. У 31-летнего Рамиреса — 44 победы (30 нокаутом) и одно поражение.

Перед игрой музыкант Василий Вакуленко вышел вместе с Биволом под песню «Моя игра».

Обладатель поясами Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и WBO Артур Бетербиев заявил о готовности драться с Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. У Бетербиева 18 побед в 18 боях на профессиональном ринге, все — нокаутом.

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