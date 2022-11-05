На Новорижском шоссе произошло ДТП с участием Porsche Никаса Сафронова

На Новорижском шоссе в Москве произошло ДТП с участием Porsche Cayenne, принадлежащего художнику Никасу Сафронову, и Hyundai. Об этом стало известно в субботу, 5 ноября.

«Катались по Риге, и тут внезапно спереди поток, решил по нулям дать. Мы не успели затормозить и поцеловали красивый Porsche. Так обидно. Просим прощения, не хотели. Главное, никто не пострадал», — рассказал пассажир Hyundai.

Сафронов уточнил, что всё обошлось без травм.

«Я возвращался с дачи моих друзей, развернулся на Рижскую, проехал километра четыре, не доезжая где-то километр до заправки, поток передо мной стал затормаживать, я тоже. В меня врезается машина корейская. Никаких травм психических и психологических я не получил», — поделился он.

По словам художника, девушка, которая находилась за рулем, плакала и извинялась.

«Парень рассказал, что девушка очень хорошая, что она недавно водит, взяла машину своей мамы и что ей очень стыдно. Что ей неудобно перед мамой и передо мной. Не сразу меня узнали, когда узнали, еще раз извинились», — сказал он.

Сафронов отметил, что у него нет к ним претензий. К тому же, обе машины застрахованы.



Ранее, 4 ноября, массовое ДТП с участием 11 автомобилей произошло на трассе М-11 в Подмосковье из-за погодных условий. В результате происшествия никто не пострадал.