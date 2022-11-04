На трассе в Подмосковье из-за погодных условий столкнулись 11 автомобилей

Массовое ДТП с участием 11 автомобилей произошло на трассе М-11 в Подмосковье из-за погодных условий. Об этом в пятницу, 4 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«Сегодня в 08:40 на 33-м км автодороги М-11 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 11 машин. В результате ДТП пострадавших нет. Предварительная причина — погодные условия», — заявили в ведомстве.

В этот же день сообщалось о массовом ДТП на Щелковском шоссе в Москве с участием шести машин. В результате аварии оказались перекрыты две полосы дороги из трех. Позднее движение по ним было восстановлено.

Накануне стало известно, что по данным Гидрометцентра, в Московском регионе ожидается небольшой снег, гололедица и падение температуры до 2 градусов ниже нуля. Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать в Подмосковье до 21:00 мск 6 ноября.