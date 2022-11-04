Реклама
Прямой эфир
Мир
Эрдоган заявил о договоренности с Путиным о бесплатных поставках зерна в нуждающиеся страны
Мир
Белорусские пограничники перехватили украинский беспилотник
Мир
В Киеве заявили об отсутствии электричества в 450 тыс. квартир
Мир
В ФРГ обвинили Зеленского в отсутствии мужества из-за отказа от встречи с Путиным на G20
Мир
Зеленский предложил Брюсселю «приютить» запрещенные на Украине партии
Мир
Южная Корея подняла в небо истребители после выявления 180 военных самолетов КНДР
Мир
В ЕС предсказали потерю 600 тыс. рабочих мест из-за перехода на электромобили
Мир
В Баку заявили об обстреле позиций военных со стороны Армении
Мир
В Ереване опровергли сообщения об обстреле позиций Азербайджана
Мир
В Турции могут построить еще один трубопровод помимо «Турецкого потока»
Мир
Си Цзиньпин выразил надежду на укрепление доверия между Китаем и ФРГ
Общество
Впервые почти за 30 лет в Запорожской области начался масштабный ремонт дорог

На трассе в Подмосковье из-за погодных условий столкнулись 11 автомобилей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Массовое ДТП с участием 11 автомобилей произошло на трассе М-11 в Подмосковье из-за погодных условий. Об этом в пятницу, 4 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«Сегодня в 08:40 на 33-м км автодороги М-11 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 11 машин. В результате ДТП пострадавших нет. Предварительная причина — погодные условия», — заявили в ведомстве.

В этот же день сообщалось о массовом ДТП на Щелковском шоссе в Москве с участием шести машин. В результате аварии оказались перекрыты две полосы дороги из трех. Позднее движение по ним было восстановлено.

Накануне стало известно, что по данным Гидрометцентра, в Московском регионе ожидается небольшой снег, гололедица и падение температуры до 2 градусов ниже нуля. Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать в Подмосковье до 21:00 мск 6 ноября.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022