Грязный воздух стал причиной появления токсичного смога в Индии

Токсичный смог окутал столицу Индии из-за роста загрязнения окружающего воздуха. Индекс качества воздуха показал, что концентрация ядовитых твердых частиц в Нью-Дели в 12 раз выше нормы. Причина загрязнения — выбросы промышленных и строительных предприятий, передает телеканал «Известия». Также смог усугубили костры, которые разводят жители, чтобы согреться. По данным Всемирной организации здравоохранения, в Индии зарегистрирован рост смертности. В прошлом году токсичный воздух унес жизни более миллиона людей.

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