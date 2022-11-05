В Одессе планируют демонтировать памятник Екатерине II

Власти Одессы хотят демонтировать памятник российской императрице Екатерине II, по указу которой основан город. Монумент неоднократно оскверняли вандалы. Новым местом дислокации памятника станет парк имперского и советского прошлого, передает телеканал «Известия». Большинство одесситов высказались положительно за идею сноса, проголосовав в специальном приложении.

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