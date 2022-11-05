Жители Латвии вынуждены экономить на всем из-за роста цен

Латвийцы принялись дружно затягивать пояса. Люди отказываются от деликатесов, брендовых упаковок и утвари. Спрос на некоторые виды товаров снизился на 50% и более, передает телеканал «Известия». Жители откладывают деньги на оплату будущей коммуналки. Из-за роста платежей латвийцы хотят съезжать из больших квартир.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.