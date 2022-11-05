Пентагон намерен перевести биолаборатории с Украины в третьи страны

Пентагон переводит биолаборатории с Украины в третьи страны, об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол России в США. Среди кандидатов — Болгария, Чехия и страны Прибалтики, передает телеканал «Известия». Посол заявил, что некоторые страны не думают о вспышках заболеваний в Киеве. США настаивают, что лаборатории занимаются мирной деятельностью.

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