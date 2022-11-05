Пожар в Костроме

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ФЛАГ: РФ

ГЕО: КОСТРОМА

В КОСТРОМЕ ГОРИТ КАФЕ

ПЛОЩАДЬ ВОЗГОРАНИЯ 3,5 ТЫС. КВ. М, 250 ЧЕЛОВЕК ЭВАКУИРОВАНЫ



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МЧС: В 02.37 на Центральный пункт пожарной связи Главного управления МЧС России по Костромской области поступило сообщение о возгорании в кафе "Полигон" на ул. Никитской в г. Костроме. На место происшествия выехали подразделения Костромского пожарно-спасательного гарнизона по повышенному номеру вызова. Из здания было эвакуировано 250 человек. В ликвидации пожара задействованы50 человек, 20 единиц техники, в том числе от МЧС России 43 человека, 17 единиц техники. На данный момент здание горит на площади 3500 кв.м. Ведутся работы по локализации пожара.