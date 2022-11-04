Джонни Депп станет моделью на показе бренда Рианны

Джонни Депп станет первым мужчиной-моделью бренда Рианны, информацию подтвердили представители кинорежиссера. Актер примет участие в показе Savage X Fenty. На шоу будет представлена коллекция нижнего белья, передает телеканал «Известия». Кинорежиссер будет работать вместе с Карой Делевинь и Ириной Шейк. Однако поклонники Рианны выразили тревогу после скандала с Эмбер Хёрд, бывшая жена обвинила Деппа в жестоком обращении с ней. Премьера запланирована на 9 ноября.

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