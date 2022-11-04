В Самаре благоустроят парк «Воронежские озера»

В Самаре будет благоустроен парк «Воронежские озера». Об этом пишет НИА «Самара» в пятницу, 4 ноября.

Рабочие уже закончили реконструкцию фонтана в парке. Конфигурацию объекта сохранили, но его внешний вид изменился — фонтан стал «сухим».

Кроме того, в парке уже заменили освещение, установили малые архитектурные формы и обновили тротуары. Также была обустроена парковка и газоны с системой автополива. В парке высадили деревья.

В конце октября сообщалось, что в Московской области завершили благоустройство территорий, прилегающих к водоемам. Работы велись в рамках программы «100 прудов и озер».