Семейная ценность: как проходит День народного единства

4 ноября Россия отмечает День народного единства. В честь праздника по всей стране проходят музыкальные концерты, ярмарки народных ремесел, гастрофестивали, народные гулянья. Как веселятся россияне — в фотогалерее «Известий»
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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
Детский хор младших классов инструментального отдела детской музыкальной школы имени Глиэра акапельно исполняет гимн России в аванзале станции метро «Курская»
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
В Государственном концертном зале им. А.М. Каца в Новосибирске помимо праздничного концерта и выставки-ярмарки организуют тематическую фотозону «От ополчения к ополчению» с участием реконструкторов
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
На центральной площади во Владивостоке тоже проходят тематические концерты и выставки. Гостей встречают в национальных костюмах
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Президент РФ Владимир Путин посетил выставку «Украина. На переломах эпох» в рамках мероприятий, посвященных Дню народного единства
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Фото: РИА Новости/Макс Ветров
В парке Юрия Гагарина в Симферополе в рамках празднования Дня народного единства проходят спортивные мастер-классы, показательные выступления спортсменов и другие мероприятия
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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
В Екатеринбурге в честь Казанской иконы Божией Матери и Дня народного единства прошел крестный ход от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-на-Крови
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Фото: РИА Новости/Андрей Сорокин
В Якутске в рамках празднования Дня народного единства проходит патриотическая акция «Мы вместе»
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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
В рамках мероприятий, посвященных Дню народного единства, Владимир Путин также принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади
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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
В Государственном концертном зале им. А.М. Каца в Новосибирске проходят также лекции, посвященные Дню народного единства
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Специальная тематическая программа проходит на ВДНХ. Мероприятия посвящены народам России, их разнообразию, культуре и традициям
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