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Японский автомобильный бренд Infiniti объявил об уходе с российского рынка

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Японская компания Infiniti заявила об уходе с рынка России. Заявление опубликовано на странице автоконцерна в соцсети, передает телеканал «Известия». Сервисная поддержка продолжится по гарантийным обязательствам. Компания в дальнейшем рассчитывает вернуться в страну. Весной Infiniti приостановила поставку в РФ новых машин.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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