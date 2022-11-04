Японский автомобильный бренд Infiniti объявил об уходе с российского рынка
Японская компания Infiniti заявила об уходе с рынка России. Заявление опубликовано на странице автоконцерна в соцсети, передает телеканал «Известия». Сервисная поддержка продолжится по гарантийным обязательствам. Компания в дальнейшем рассчитывает вернуться в страну. Весной Infiniti приостановила поставку в РФ новых машин.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.